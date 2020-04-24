أخبار مصر | الزراعة تعلن تسهيل إجراءات استلام القمح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة تعلن تسهيل إجراءات استلام القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، عن تسهيل إجراءات استلام القمح من المزارعين ودعوة الرئيس للفلاحين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وجاء ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، وفقا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جاري التنسيق مع الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري من أجل إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح، كما يتم سرعة الإجراءات للحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة أقصى تقدير.

ويبحث القيصر في ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في القيام باستلام الاقماح والتعاون مع فروع البنك الزراعي ومديريات التموين بالمحافظات من أجل تسهيل إجراءات التوريد.

ويذكر أن الإنتاجية المتوقعة للقمح هذا العام تصل إلى 9 ملايين طن وسعر التوريد 700 جنية للأردب.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة