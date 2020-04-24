شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 2000 طبيب.. إطلاق خدمة الكشف عن بُعد لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دعم خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والحد من انتشاره في مصر، أطلقت شركة أدوية الحكمة في مصر خدمة جديدة تتيح التواصل بين الطبيب ومرضاه من خلال «المحادثة عن بُعد» عبر الفيديو باستخدام أحدث المنصات التكنولوجية، وبالتعاون مع مزودين رائدين في مصر والشرق الأوسط.

وتتاح هذه الخدمة من خلال منصتي «الطبي» و«شيزلونج»، ويشارك فيها 2000 طبيب من مختلف التخصصات الطبية كمرحلة أولى، وتخدم جميع المرضى بمختلف المحافظات، حيث يتم تقديم الكشف والمتابعة ودفع القيمة المترتبة للطبيب من خلال البطاقات الائتمانية أو عبر منافذ «فوري» المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية عرض التحاليل والأشعة على الأطباء دون الحاجة للذهاب إلى مقر العيادة، خاصة في الحالات الحرجة أو الأمراض التي تحتاج للمتابعة المستمرة، مما يؤدي إلى تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وتأتي هذه الخدمة للمساهمة في تنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بحظر التجمعات في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتطبيقاً لقرارت حظر التجول الجزئي وتسهيلاً على المرضى والأطباء.

من جانبه قال مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب لـ«أدوية الحكمة» في مصر،أن الشركة سعت للوصول لطريقة مبتكرة تساعد في تقديم الخدمات الطبية دون تعرض المريض لخطر متزايد نتيجة الاختلاط، لافتا أن هذه الخدمة الجديدة أصبحت أمرا ضروريا في ظل ما يعانيه العالم، وأن الهدف الرئيسي منها هو تسهيل التواصل بين الأطباء ومرضاهم في ظل حرص الشركة على تقليل التنقل والاختلاط بين الأفراد لتفادي الإصابة بالفيروس.

وتمكن المنصة الجديدة الطبيب من تحديد الموعد المناسب للمريض لعمل الاستشارة الطبية من خلال المحادثة عبر الفيديو، وتقديم التشخيص وكتابة العلاج المناسب للمريض دون لقاء مباشر بينهم.

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