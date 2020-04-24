شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى رئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، منذ قليل، فى بيان، بمزيد من الحزن والأسي الطبيب أشرف عدلى استشارى أمراض القلب، رئيس قسم القلب بمستشفي قنا العام، والذي وافته المنيه بمستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلة: للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء.

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور أشرف عدلي رئيس قسم القلب بمستشفي قنا العام، المصاب بكورونا، قد توفى بمستشفى العزل فى أسوان، مشيرا إلى أنه بذلك يُصبح إجمالى الأطباء المتوفيين جراء الإصابة بالفيروس 5 أطباء.

ويأتى ذلك، بعد نشر الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء الفرعية بقنا، لصورة حداد خاصة بالدكتور أشرف عدلى، وعلقت عليها بـ:إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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فى سياق متصل، كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، هو إصابة ثلاثة وأربعين طبيبا ووفاة ثلاثة أطباء (إثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، مشيرة إلى أنه ما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة، ودعت النقابة وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.

أكدت النقابة على جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة إستخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.