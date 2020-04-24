شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 389 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالى الوفيات إلى 22245 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أن فرنسا سجلت 389 حالة وفاة جديدة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22245 وفاة.

وكانت قد أعلنت قيادة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول اليوم الجمعة، أن 120 من بين جنودها البالغ عددهم 1046 شخصا، والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 ( كورونا المستجد) على متن حاملة الطائرات، أو عند عودتهم إلى الشاطئ، غادروا المستشفى أو حجزهم في مجمع عسكري.

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ووفقاً للبحرية الفرنسية، فقد أوضح القبطان إريك لافولت أنهم "لم يظهروا أي أعراض لمدة 48 ساعة وتم اختبارهم بعد مغادرتهم" مستشفى تدريب الجيش في تولون أو حجزهم.

وأشارت البحرية الفرنسية انه تم فرض ارتداء الكمامات بشكل إجبارى على الجنود الذين غادروا الحجر الصحى، وخلال عودتهم إلى منازلهم، انه لا يتم إعادتهم إلى منازلهم إذا كان هناك شخص معرض للخطر في المنزل.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قد أعلنت انه تم إجراء 2100 فحص، وأنه تأكدت حتى الآن إصابة 1081 بحار بكورونا المستجد.