شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تخصيص 5 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أن وزير النقل المهندس كامل الوزير أصدر قرارا بالدفع بـ 5 أتوبيسات «سوبر جيت» فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول إلى موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة وهم ركاب الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة الساعة ١٦.١٥ عصر اليوم.

وأشار بيان الوزارة أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.

«النقل»: تخصيص 5 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي

«النقل»: تخصيص 5 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي