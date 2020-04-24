شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يترأس قداس عيد رئيس دير مارجرجس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للرزم الأرثوذكس صلاة القداس الإلهي في دير مار جرجس إحتفالا بعيد القديس جيورجيوس شفيع الدير، بمشاركة المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليوس) والمتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والمتروبوليت نيفون مطران بور سعيد (بيلوسِيُو)، ورئيس الدير الأرشمندريت دامسكينوس ومساعدة عديد من الكهنة (والأبواب مغلقة.

وعقب القداس الإلهي أهدى البابا صليب الرسول مرقس لأنجيلوس كيوسيس كابتن خفر السواحل في البحرية اليونانية والذي يقيم منذ عامين في بورسعيد.

وكشف البابا ثيودوروس عن تمثال نصفي مُغطى بعلم البطريركي موضوع في ساحة الدير لرئيس الدير السابق أغاثانجيلوس، بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته والذي جاء من تراقيا وخدم دير القديس جورج مدة 45 عامًا.

وبعد ذلك ترأس البطريرك مراسم إعادة تكريس كنيسة مقبرة القديسة كاترين وقال: «مئات من إخوتنا المسيحيين الأرثوذكس يستريحون تحت هذه الرخامة منتظرين قيامة ربنا».