شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 22 عاملًا.. غلق مطعم في بني سويف عقب إكتشاف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن عزل 22 من العاملين بأحد المطاعم الفندقية بشرق النيل في بني سويف، صحيا، وغلق المطعم، عقب اكتشاف إصابة أحد المقيمين لديهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون بـ«الصحة»، إن المصاب تم حجزه بمستشفى حميات بني سويف، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وإجراء المسحات والعينات التي أكدت إصابته بالفيروس.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحجر الصحي بملوي جنوب المنيا، وأخذ العينات اللازمة من المخالطين، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، كما تم إجراء عمليات تعقيم لفندق الإقامة به.

واتخذت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة الاجراءات اللازمة تجاه تعقيم وتطهير المطعم وشقتين فندقيتان تابعتان للمطعم، مع غلقهما لمدة 14 يوم وعزل جميع العاملين صحيا.

في سياق متصل أنهت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، وبالتنسيق مع مديرية الصحة إجراءات تجهيز المدينة الجامعية، لتكون مركزا لعلاج مصابي كورونا، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

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