شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة عاجل يطالب وزير الأوقاف برفع قرآن المغرب والفجر خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الدكتور سمير الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف بشأن رفع قرآن المغرب وقرآن الفجر قبل الآذان بربع ساعة على الأكثر. وبرر «الخولي» بيانه قائلًا: «لنعيش جميعا أجواء رمضان العطرة والمباركة». وطالب الخولى بسرعة الإستجابة لطلب الإحاطة والسماح للأئمة ومقيمي الشعائر برفع قرآن المغرب والفجر قبل الآذان بربع ساعه عبر مكبرات الصوت فقط. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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