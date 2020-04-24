شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المرحلة الأولى لكوبري «قلما العلوي» للتشغيل التجريبي للسيارات خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الجمعة، المرحلة الأولى من تنفيذ كوبري قلما العلوي والذي يبلغ طوله 600 متر، وتكلفة المشروع بالكامل تصل إلى 220 مليون جنيه، ويقوم على تنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعه لوزارة النقل.

التقى المحافظ بمهندس الموقع، واطمأن على سير جدول الأعمال، حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف للمرحلة الأولى وسيتم فتحه للتشغيل التجريبي خلال ساعات أمام المواطنين، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري.

يذكر أن أهالي قرية قلما كانوا يعانون من كثرة حوادث السيارات بهذه المنطقة التي تشكل خطرا أثناء عبور الطريق حيث يقسم طريق مصر- الإسكندرية الزراعي القرية إلى جزئين وبعد الانتهاء من الكوبري سيقضي تماما على التكدسات المرورية حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.