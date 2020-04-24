شكرا لقرائتكم خبر عن كارتون "الأزهر" يعود اليوم من جديد على قناة "ون تى فى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عرض الجزء الرابع من المسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" علي قناة "اون تي في" يومياً ابتدءاً من أول يوم رمضان في تمام الساعة السادسة الا ربع مساء، ويأتى الجزء الرابع من مسلسل "الأزهر" بعد مسيرة نجاح وتعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والأزهر الشريف استمر على مدار أربعة أعوام منذ عام 2016.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، تدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصرى الذى يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، وتصيب الغيرة قلب علي بك الكبير. فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.

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ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء نستعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.

وقد حصل مسلسل الأزهر الجزء الأول علي جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية.