شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مواطن مصرى بتهمة الإرهاب من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر أمنية إيطالية طرد مواطن مصرى من على التراب الوطنى الإيطالى بتهمة ترتبط بالإرهاب، وقالت إن "القيادة الإقليمية لقوات الدرك (كارابينييري) التابعة لمقاطعة ريجو كالابريا (جنوب)، بالتعاون مع قيادتي كالابريا وروتشيلا يونيكا، قامت بتنفيذ قرار طرد لأسباب تتعلق بالأمن العام، صدر عن حاكم ريجو كالابريا ماسيمو مارياني، ضد المواطن المصرى هـ. أ. (43 عامًا)، والمقيم في بلدة مارينا دي جويوزا يونيكا".
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن "هذا الإجراء جاء نتيجة تحقيق أجراه عناصر درك مركز المعلومات التابع لقسم عمليات ريجو كالابريا، والذى أتاح تحديد إطار خطر اجتماعى فى هذا الرجل، حيث تمت إعادة بناء مسار تطرفي سلكه المعتقل منذ عام 2015 حتى اليوم".
وأشارت صحيفة "الكوديتديانو" الإيطالية إلى أن المواطن المصرى كان يخطط لهجوم فى إيطاليا، مشيرة إلى أن آخر ما أقدم عليه الرجل، أثناء إقامته في سجن كاتانزارو، الذي أُطلق سراحه منه في مارس الماضي لإنهائه مدة محكوميته، هدد بقتل القاضي وكشف عن رغبته في شن هجوم إرهابي في إيطاليا بمجرد عودته إلى الحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر طرد مواطن مصرى بتهمة الإرهاب من إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.