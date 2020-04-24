تحت غطاء أمني.. إزالة 8 فيلات في كومباوند تحت الإنشاء بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تحت غطاء أمني من فرقة شمال أكتوبر وقسم شرطة كرداسة، نفذت الاجهزة المختصة 18 قرار إزالة لـ8 فيلات بكمباوند تحت الإنشاء. الفيلات المخالفة على مساحة 6 أفدنة ونصف الفدان بمنطقة "عزب أبو رواش"، وتصل مساحة كل منها إلى 500 متر. ياأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين.

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