مصر | "مقاطع فيديو مقابل الفلوس".. قضية "مخلة" جديدة تلاحق سما المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مقاطع فيديو مقابل الفلوس".. قضية "مخلة" جديدة تلاحق سما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت المحامية دينا المقدم، مقدمة بلاغ للنائب العام ضد "سما المصري"، إنها تقدمت ببلاغ أول أمس ضدها بأنها تنشر مقاطع فيديو يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "لوبس وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية.
وأضافت "المقدم"، في تصريح إلى الخليج 365، أنها عقب الإعلان أنها ستتقدم ببلاغ ضدها، قامت "سما" بمسح كافة الفيديوهات، وحاولت التواصل معها للتفاوض، ولكن قوبل التفاوض بالرفض، فيما طالبت سرعة القبض عليها.
وأفادت، بأن فيديوهات "سما" تدعو متابعيها، لفتح الكاميرات لمشاهدتها وهي تخلع ملابسها، وتطالب متابعيها، بالتقاط إسكرين شوت لها.
وأوضحت المحامية، أنه عقب القبض عليها، استقبلت التهاني من كافة متابعيها، لحرصها على قيم المجتمع.
النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصري
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.
وفي سياق آخر، وصرح حسين البقار، المحامي في قضية الطالبة "حنين حسام"، المشهورة إعلاميا بـ"بطلة فيديو الكاميرات مقابل الدولارات"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة أصدرت أمس قرار بحبس الفتاة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وقال المحامي، في وقت سابق، إن الفتاة أنكرت جميع التهم الموجه إليها.
وأوضح المحامي، أن الفتاة قالت في اعترافاتها أمام النيابة، إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات، موضحة: "ما نشر عبر صفحات الإنترنت، محصلش وهناك تدليس عليا".
وقال المحامي، إن النيابة العامة، بشمال القاهرة، وجهت لها بعض التهم، وهي إعلان عن طريق صفحة إلكترونية، وتحريض العامة على ارتكاب مثل هذه الوقائع.
وأضاف المحامي، أن المادة ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، تؤكد أن كل من أنشأ صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون.
تحرك من النائب العام
وأمر النائب العام، بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مُجري التحريات.
وقال المحامي، في وقت سابق، إن الفتاة "حنين حسام"، عرضت على النيابة، ولم يوجه لها أي اتهامات رسمية، حتى هذه اللحظة، موضحا أن والد الفتاة، أكد على أن نجلته في سن المراهقة، ولا تدرك ماذا تفعل.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع "حنين حسام"، الشهيرة بـ"فيديو الدولارات مقابل فتح الكاميرات"، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على فتاة اليوتيوب حنين حسام؛ لقيامها ببث فيديو تُحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار العرض على النيابة المختصة.
وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لـ"حنين" تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال، ما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.
وأعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.
وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.