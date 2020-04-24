مصر | عاجل.. أول تصريح لمحامي ريهام سعيد بعد القبض على "سما المصري"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تصريح لمحامي ريهام سعيد بعد القبض على "سما المصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي شعبان سعيد، مقدم بلاغ النائب العام ضد سما المصري، بأنه تقدم بثلاثة بلاغات للنائب العام منذ 6 أشهر، وتم التحقيق فيهم، ولكنه أرسل باستغاثة وفيديو جديد للمشكو بحقها، للنائب العام منذ 48 ساعة، وطالب بسرعة القبض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد، المحامي، إلى بوابة الخليج 365، على شعوره بالفرحة والفخر للقبض على سما المصري، وأنه استقبل التهاني من الكثيرين، وأن القبض عليها هو مطلب شعبي.

وعن توكيل الإعلامية ريهام سعيد له، لرفع البلاغ ضد سما المصري، أكد على سرعة قبوله لما رأه من أمور خاطئة ومنافية للآداب العامة التي تقوم بها سما المصري، وتعمدها لإثاره الغرائز.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

والجدير بالذكر أن تقدم المحامي شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب.

Advertisements

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة، بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو في حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلني للتحريض على الفسق والفجور.

وكان شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصري، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق.

وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التي وجهتها ريهام سعيد لسما المصري، حيث قالت إن سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.

وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوي صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصري صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.

وكما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصري حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها في حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ"خروف" وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية.

وقالت ريهام سعيد في بلاغها: إن سما المصري تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية -على حد وصفها- جاعلة منها مهنتها، التي تتكسب منها وتعتدي على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.