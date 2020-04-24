أخبار مصر | الأزهر يشيد بمبادرات المسلمين في فرنسا حول فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر يشيد بمبادرات المسلمين في فرنسا حول فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مرصد الأزهر بالمبادرات الإنسانية، لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي أسسها مجموعة من الشباب المسلمين في فرنسا، لافتا أنها نموذج فعلي، لتطبيق روح التكافل والتعاون الذي دعا إليه الدين الإسلامي.

وأسس مجموعة من الشباب المسلمين في فرنسا، وفقا لبيان صحفي اليوم الجمعة، مبادرات إنسانية في مختلف أنحاء البلاد؛ وذلك لمساعدة جميع فئات المجتمع على تخطي أزمة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتهدف تلك المبادرات الي تقديم وجبات غذائية لكبار السن والمعزولين داخل الحجر الصحي، كما تستهدف المشرّدين والفئات الأكثر احتياجا، والقيام بأعمال التسوق نيابة عن غير القادرين.

كما تسعي المبادرات الي توفير المستلزمات الطبية للأفراد والمستشفيات، والتي تساعد في الحد من الجائحة، بالإضافة الي إيجاد مساكن خاصة مؤقته للنساء اللواتي بلا مأوى.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية