أخبار مصر | 'الصحفيين': صرف قيمة قسط قرض بنك ناصر من الخزينة في حال تعذر الحصول عليها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين': صرف قيمة قسط قرض بنك ناصر من الخزينة في حال تعذر الحصول عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي أمين الصندوق نقابة الصحفيين، عن صرف قيمة قروض بنك ناصر الاجتماعي للزملاء أعضاء الجمعية العمومية من الحاصلين عليه، من خزينة النقابة، وذلك في حالة تعذر حصور الزملاء عليه من البنك.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية: "على الزملاء الراغبين في الحصول على قيمة القرض لهذا الشهر، التوجه إلى النقابة، لصرف قيمة القسط من خزينتها، باعتباره سلفة من بدل الشهر المقبل".

وأضاف أمين صندوق النقابة أن هذا الإجراء يأتي تسهيلاً على الزملاء لحين دراسة الأمر مع إدارة بنك ناصر، والتي أبلغت الزملاء بأن الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر، ستبدأ مع القسط القادم وليس الحالي، وهو ما ستبحثه النقابة مع إدارة البنك خلال الأيام المقبلة.

وأكد "الزناتي" أن خزينة النقابة تعمل يوميًا من العاشرة صباحًا، إلى الواحدة ظهرًا، بدءًا من بعد غد الأحد.

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وكان قد نفى حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، في بيان له إمس، وجود أية استقطاعات غير مُستحقة من بدل التدريب للزملاء الصحفيين، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد ذلك، وأن أية خصومات موجودة على البدل هذ الشهر، أو أي شهر مضى، تكون التزامات على الزملاء، سواء كانت قروضًا قد حصل عليها، أو أقساطًا مفروضة ومعروف قواعدها، مثل قسط اشتراك مشروع العلاج، أو اقساط صندوق التكافل، أو الاأقساط التي يتم دفعها مقابل شراء سلع أو أجهزة، مثل ما يقوم الزملاء بشرائه من بي تك.

وأهاب "الزناتي" في بيانه أمس، بالزملاء الذين يريدون الاستعلام عن أية معلومة في هذا الشأن، الرجوع إلى الإدارة المالية بالنقابة مباشرة، بدلاً من اللجوء الى جروبات السوشيال ميديا، والشكوى دون معرفة الحقيقة، أو ترديد شائعات لا طائل منها، معربًاعن استيائه من محاولات البعض اتباع هذا الأسلوب لأغراض تخصه، رغم المجهود الذي يتم بذله من أجل مصالح الزملاء، وكان من بينها صرف البدل مبكرًا بشكل منتظم على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وحل المشكلات الكبيرة التي حدثت في مسألة قروض البنوك، وعدم تعطيل أية مصالح تخص الزملاء، والتسهيل عليهم في كل ما يمكن اتخاذه.

وقال "الزناتي" إن موظفى الإدارة المالية بالنقابة، موجودون يوميًا، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا في ظروف الحظر، وذلك لإنهاء أي إجراءات وتقديم أي خدمة من مهام الإدارة التي تقوم بها للزملاء.

وتابع: "في حال حدوث أي تقصير من أحد، أو تكاسل في تقديم الخدمة، لا يمكن السكوت عليه، فكل ما يهمنا هو مصالح الزملاء دون مزايدات فارغة، أو شائعات نواياها غير طيبة، لم تثبت أي حالة باستقطاع أية مبالغ غير مستحقة على أي زميل من الزملاء الذين راجعوا الإدارة المالية بالنقابة".