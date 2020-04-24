أخبار مصر | CNN تذيع فيديو عن جولات مصر الافتراضية.. وعالم أمريكي يعلق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر CNN تذيع فيديو عن جولات مصر الافتراضية.. وعالم أمريكي يعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت شبكة سي إن إن ترافل فيديو قصير عن المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#، والتي أتاحت من خلالها عدد من الجولات الافتراضية لمواقع أثرية منها مصري قديم وقبطي وإسلامي.

وعلق عالم الآثار Chris Naunton على تلك الجولات التي قدمتها الوزارة إلى شعوب العالم وعلى مدى أهميتها، وتحدث عن بعض المناطق الأثرية التي تم نشر جولات افتراضية لها.

ووصف هذه المبادرة، أنها أحد وسائل تنشيط السياحة إلى مصر مما سيشجع السائحين على زيارة مصر بعد انتهاء الأزمة وعوده الحركة السياحية.

وكانت العديد من صحف العالم ووكالات الأنباء العالمية والعربية، قد أشادت بالمبادرة، ومنها رويترز والوكالة الفرنسية والصينية وصحيفة الجارديان البريطانية، وباري ماتش، ولو بوان الفرنسية، ولايف ساينس.

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والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، أتاحت عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

أشادت العديد من الصحف ووكالات الانباء العالمية والعربية، منها رويترز والوكالة الفرنسية والصينية وصحيفة الجارديان البريطانية، وباري ماتش، ولو بوان الفرنسية، ولايف ساينس، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر ابريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#

وذلك لاتاحة عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

كما وصفت الصحف هذه المبادرة، بأنها أحد وسائل تنشيط السياحة إلى مصر مما سيشجع السائحين على زيارة مصر بعد انتهاء الأزمة وعوده الحركة السياحية.

كما أذاعت شبكة سي ان ان ترافل فيديو قصير عن تلك المبادرة قدمه عالم الآثار Chris Naunton اوضح فيه اهمية المبادرة وتحدث عن بعض المناطق الأثرية التي تم نشر جولات افتراضية لها.