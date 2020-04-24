أخبار مصر | تفتيش على المطاعم السياحية لمراقبة الالتزام بضوابط التشغيل (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفتيش على المطاعم السياحية لمراقبة الالتزام بضوابط التشغيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على الفنادق والمنشآت السياحة، إن الوزارة أرسلت اليوم عددًا من لجان المرور للتفتيش على هذه المنشآت السياحية في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والهرم وأكتوبر والتجمع، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الشروط المقررة مؤكدًا على أن الوزارة سوف تتخذ عقوبات صارمة تجاه من لا يلتزم بها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة المطاعم السياحية للتأكد من التزامها بإتباع الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء للسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بالضوابط المقررة.

ومن أهم هذه الشروط الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم وإخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان.

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وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية من أقنعة وقفازات، والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم، والالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان، وألا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.

وتشهد القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد الوجه البحرى طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 من إبريل، فى القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية، أما فى الوجه القبلي فتكون فى سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.