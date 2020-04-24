أخبار مصر | الحوامل وكبار السن.. ننشر تأثيرات العاصفة الترابية على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحوامل وكبار السن.. ننشر تأثيرات العاصفة الترابية على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مصر، اليوم الجمعة، عاصفة ترابية نشطة على جميع أنحاء البلاد، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هذا التقلبات، إذ تعرض الشخص إلي تأثرات سلبية عديدة.

ترصد "الخليج 365" في السطور التالية تأثيرات العاصفة الترابية التي تصيب الإنسان:

حساسية الجلد:

يوصي أطباء الأمراض الجلدية المرضي بالحذر من العواصف الترابية، حيث أن الهواء المحمل بذرات الغبار والحشرات الدقيقة وغيرها من المواد تسبب الحساسية بالجلد، كما تنتج أجسام مضادة، التي تتفاعل مع المهيجات المسببة للحساسية الجلدية.

وهذا التفاعل يؤدي الي ظهور أعراض الحساسية الجلدية كالاكزيما للبشرة الجافة أو الارتيكاريا وظهور بثور للبشرة الدهنية والتهابات وحكة بالجلد، ونصح الأطباء بضرورة البقاء في المنازل خلال فترة التقلبات، واستخدام الكريمات المرطبة عند التعرض للأتربة.

المرأة الحامل:

تعد فترة الحمل أخطر الفترات التي تمر بها السيدات، حيث تتعرض للإصابة بالأمراض البكتيريا، في ظل العواصف الترابية التي تشهدها البلاد، لذلك ينبغي الجلوس في المنزل، للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

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ومن الضروري الابتعاد عن الأماكن المليئة بالأتربة وخاصة الأماكن المفتوحة، ووجه الأطباء أهم النصائح في هذه الفترة، ومنها تنظيف جميع الغبار والأتربة في المنزل، والاهتمام بغسيل العينين بالماء الفاتر في حالة تعرضها للغبار، كما انه من الضروري تناول الماء بكثرة والحليب للتخلص من ترسبات الأتربة في الجسم.

كبار السن والأطفال:

كبار السن والأطفال أكثر عرضه للتأثيرات السلبية، التي تنتج من العواصف الترابية، بضرورة الجلوس في المنزل في ظل العواصف الترابية، وذلك للحفاظ على صحتهم.

وينصح بشرب الماء بكثرة، لكي يقلل من الأضرار الصحية الناتجة عن استنشاق الأتربة، وعلى كبار السن أخذ علاجاتهم بانتظام في هذه الفترة، لتفادى حدوث المضاعفات، وتناول الفو والخضروات لتعزيز مناعة الجسم.

مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر:

يحذر الأطباء مرضي الجيوب الانفية وحساسية الصدر من تقلبات العاصفة الترابية، حيث استنشاق الأتربة يضر بهم، ويؤدي بهم الي تهيج في الأنسجة المخاطية بالرئة، والتي ممكن أن تصل إلى سدة رئوية، لذلك ينصح بالبقاء في المنزل، مع وضع منديل مبلل على الأنف والفم، وارتداء "كمامة" ماسك طبي، لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة.

نوبات الربو:

تؤثر العاصفة الترابية بشكل أكثر على الأشخاص، الذين يعانون من نوبات الربو، حيث يسهم في اضطرابات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن واضطرابات القلب والرئة، ولتجنب ينصح بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، لتفادي حدوث المضاعفات.