أخبار مصر | إشادات الصحافة العالمية بجولات السياحة والآثار الافتراضية دعمًا لـ"خليك بالبيت"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادات الصحافة العالمية بجولات السياحة والآثار الافتراضية دعمًا لـ"خليك بالبيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية والعربية، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر ابريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#.

ومن تلك الصحف رويترز والوكالة الفرنسية والصينية وصحيفة الجارديان البريطانية، وباري ماتش، ولو بوان الفرنسية، ولايف ساينس.

ويأتي ذلك لإتاحة وزارة السياحة والآثار عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وكما وصفت الصحف هذه المبادرة، بأنها إحدى وسائل تنشيط السياحة إلى مصر مما سيشجع السائحين على زيارة مصر بعد انتهاء الأزمة وعوده الحركة السياحية.