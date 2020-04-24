شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف سبب العاصفة الترابية.. وتعلن موعد تحسن الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «سبب ما تعرضت له مصر، اليوم الجمعة، من عاصفة ترابية، هو المنخفض الجوي في الصحراء الغربية والمنخفض الخماسينى، والذي يتكون في هذا التوقيت من العام في الصحراء الغربية، ويجلب رياح جنوبية غربية ناشطة تسببت في إثارة الرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة على العديد من مدن ومحافظات الجمهورية، وانخفضت معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات وسقوط أمطار خفيفة حدثت مع أصوات الرعد في بعض محافظات الوجه البحري».

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سيكون هناك تحسن في الطقس، مساء اليوم، حيث تتحسن الرؤية على كافة الطرق وتتغير الكتلة الهوائية وتنخفض درجة الحرارة».

وتابع: «كما يبدأ من السبت والأحد انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بقيم تتراوح من 8 – 10 درجات مئوية عن اليوم الجمعة، مع شبورة مائية في الصباح الباكر، ليسود طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد».