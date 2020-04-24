الميكانيكا والكهرباء: تجهيز محرك احتياطى وصندوق تروس احتياطى استعدادا للصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى على ضرورة تجهيز محرك احتياطي وصندوق تروس احتياطي بكل محطة من محطات المصلحة وضمان جاهزيتهم احتياطيا فى حالة الطوارئ لمواجهة الأعطال المحتملة المفاجئة ورفع حالات الإستعداد القصوى لمواجهة فترة أقصى الإحتياجات لمياه الرى .

وأوضح عبد العاطى أنه يتم تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزيه جميع خطوط التغذية الكهربائية ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقله ومراكز الطوارئ فى حالة استعداد تام للتحرك فى أى مكان.

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أشار عبد العاطى إلى أنه تم تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه مصرى، والانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة اجمالية 8.9 مليون جنيه.

ونفذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء مشروعات خلال العام الماضى، بنحو 1.197 مليار جنيه، والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات ، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات وأسهمت تلك المشروعات في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة.

وانتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أعمال كهرباء عائمة وادى الريان بالفيوم لرى زمام 4500 فدان ، وذلك بتكلفة إجمالية 22مليون جنيه ، فضلا عن انهاء أعمال إحلال وتجديد محطة الخيام بنجع حمادي ، وذلك لتحسين الرى لزمام 60 الف فدان ، وبتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه ، إلى جانب الإنتهاء من مشروع محطة الخيرى الجديدة بالبحيرة لتحسين الصرف لزمام57 الف فدان بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، علاوة على مشروع محطة الدشودى الجديدة بالبحيرة ، وذلك لتحسين الصرف لزمام37 الف فدان، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، وكذلك مشروع محطتى المحسمة 1-2 بالإسماعيلية بهدف الإستفادة من خلط مياه الصرف الزراعي المعالج لرى زمام حوالى 50 الف فدان شرق قناة السويس وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ، إضافة إلى مشروع محطة طلمبات سيدمنت بمحافظة بني سويف ، لتحسين الرى لزمام 4.5 الف فدان، بتكلفة 45 مليون جنيه .