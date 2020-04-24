شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد المنزلى وفنون تطبيقية حلوان توردان باكورة إنتاجهما من المستلزمات الطبية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان عن توريد باكورة انتاج كليتي الإقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية من المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الإقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وقام مصنع ملابس كلية الإقتصاد المنزلي بتوريد نحو 6000 كمامة و 1500 جاون طبي ، كما استلمت الكلية دفعة جديدة من الخامات من اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار استمرارية العملية الإنتاجية بشكل ومواصفات طبية ملائمة.

كما قامت ورشة قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بتوريد نحو 5000 ماسك طبي ، كما قامت أيضاً بعمل الباترون والقص الخاص بالجاونات الطبية التي تقوم كلية الإقتصاد المنزلي بالجامعة بتصنيعها، وذلك ضمن مبادرة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدخول جامعة حلوان مرحلة تصنيع المستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمستشفيات الجامعية (مستشفى 15 مايو، مستشفى بدر) ، ويتم ذلك بمشاركة طلاب الكليتين.

وأوضح الأستاذ الدكتور خالد القاضي أن المستلزمات الطبية التي تقوم الكلية بتصنيعها لا تستهدف فقط مستشفتي 15 مايو وبدر ولكنها أيضاً تمتد لتخدم الإدارة الطبية و العاملين الجامعة، حيث تهتم الكلية بمد يدا العون بما يساهم في خدمة المواطن المصري، كما أكد سيادته على استعداد كلية الإقتصاد المنزل لبذل أقصى جهد ممكن لخدمة الوطن وجيش مصر الأبيض، وسد أي احتياجات للقطاع الطبي بالجامعة.

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وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية عن أهمية تكاتف أبناء الوطن في الأزمات وسد حاجته من المستلزمات الطبية في ظل الأزمة الحالية لوباء الكورونا ، مضيفة أن الكلية تسعى في انتاجها الى تطبيق المعايير القياسية للانتاج ، وذلك وفق للمواصفات المحددة صحيا باعتبار الكمامات من أهم آليات الوقاية بجانب العزل المنزلي، كما أن هناك طلب محلي و عالمي كبير على الكمامات الطبية، خاصة للأطباء باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لاختلاطهم اليومي بالمرضي لذا سعت جامعة حلوان بتوفيرها للطاقم الطبي.