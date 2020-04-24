شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء": وفاة رئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام في "عزل أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور أشرف عدلي رئيس قسم القلب بمستشفي قنا العام، المصاب بكورونا، قد توفى بمستشفى العزل فى أسوان، مشيرا إلى أنه بذلك يُصبح إجمالى الأطباء المتوفيين جراء الإصابة بالفيروس 5 أطباء.

ويأتى ذلك، بعد نشر الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء الفرعية بقنا، لصورة حداد خاصة بالدكتور أشرف عدلى، وعلقت عليها بـ:إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، هو إصابة ثلاثة وأربعين طبيبا ووفاة ثلاثة أطباء (إثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، مشيرة إلى أنه ما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة، ودعت النقابة وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.

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أكدت النقابة على جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة إستخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على إرتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

وجددت النقابة العامة للأطباء طلبها على مجلس الوزراء بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.



