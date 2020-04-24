شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول تشغيل القطارات الإضافية مع بداية رمضان وتعديل حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر جداول القطارات الإضافية التى قررت السكة الحديد الدفع بها من اليوم مع بداية شهر رمضان، وتعديل مواعيد حظر التجوال، لتصبح من 9 مساء بدلًا من ٨ مساء حتى 6 من صباح اليوم التالى، وكذلك التعديلات التى نفذتها الهيئة على مواعيد تشغيل بعض القطارات.

كانت هيئة السكك الحديدية قررت تشغيل ٨ قطارات إضافية علي خط أبو قير بالإسكندرية، وقطار إضافي برقم ١٩٢٢ الإسكندرية - طنطا، وامتداد قطار علي الوجه البحري رقم ١٩٢١ من القاهرة الي الإسكندرية وامتداد قطارين ١١٤٣/١١٤٦ علي الوجه القبلي من بني سويف الي مغاغة والعكس .

كما قررت السكة الحديد تعديل مواعيد ٨ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب وبما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وامان، ليصل اجمالي عدد القطارات الشغالة علي كافة خطوط الهيئة ٧١٦ قطار .

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

وقال أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا ، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.

وأعلن رئيس الوزراء أنه في حالة إستمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات إحترازية عقب إنتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها ، موضحا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة .

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وقال رئيس الوزراء "أن القضية ليست قضية ساعة الحظر ولكنها سلوك المواطنين من الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحام وتكدس كبير للغاية"، موجها حديثه للمواطنين قائلا" لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض والحرص على ارتداء الكمامة ".