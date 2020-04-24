شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تحتفى بجولات السياحة الافتراضية وتؤكد: فرصة لزيارة مصر أرض المغامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت شبكة CNN الأمريكية بالجولات الافتراضية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا داخل عدد من المواقع الأثرية والمقابر الفرعونية والمتاحف، والذى يتم خلاله استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى، لإتاحة تلك المواقع لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

ونشرت cnn travel فيديو تحت عنوان "اجازة فى 60 ثانية" يشرح اهمية تلك الجولات ودقة التكنولوجيا المستخدمه بها والتى تمنحك فرصة لزيارة الموقع ومشاهدة كافة تفاصيله بدقة وانت فى منزلك.

وقال الفيديو للمشاهدين "فى مصر أرض المغامرة والحضارة يمكنك اكتشاف الاهرامات والمعابد، ولكن لأن الغالبية تبقى فى المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، فالان كنوز مصر يمكنك زيارتها اون لاين".

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واضاف التقرير ان تكنولوجيا الواقع الافتراضى تمكنك من زيارة المناطق التاريخية والاثرية. وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والآثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

وكانت الوزارة اطلقت امس زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة أيضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.

كما اطلقت جولة داخل المجموعة الهرمية للملك أوناس والتى تجتوى على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة، والتي تتكون من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد ومعبد الوادي.