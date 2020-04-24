شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. 7 ظواهر فلكية تزين ليالى رمضان أبرزها آخر سوبر مون في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أجمل الظواهر الفلكية التي ينتظرها هواة الفلك والمهوسون والمعلقة أبصارهم بالسما، وما أجمل أن تتصادف هذه الظواهر الفلكية مع ليالى شهر رمضان المعظم.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر رمضان المعظم، والتي كشف عنها الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية باليوم والتاريخ، كما يلى:

7 مايو:

القمر العملاق وهو السوبر مون الأخير لهذا العام، وهو نفسه بدر شهر رمضان.

- القمر يبدو لنا بدرا لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 6 ، 7 ، 8 مايو، لأن عين الإنسان لا تستطيع تمييز استدارة قرص القمر بالكامل أو إضاءته الكاملة بنسبة 100 % ، فعندما تكون نسبة إضاءته 97% أو أقل قليلا يراه اإانسان بدرا ايضا ، وهو ما سيترائى لنا يومي 6 ، 8 مايو.

- البدر الكامل التام فسوف يكون يوم 7 مايو ، وفي هذه المرحلة يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره اي تكون مسافته أقل من 370 ألف كم من الارض ، وهو ما نسميه القمر العملاق او القمر السوبر حيث يزيد حجمه بنسبة 14% واشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي ..

7-6 مايو:

زخة شهب إتا الدلويات نتيجة مرور الارض في مخلفات مذنب هالي

- سُميت بـالدلويّات لأن الشهب تظهر كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو قرب نجم إيتا ، وهو ألمع نجوم الدلو

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- متوسط عدد الشهب المرئية يصل الى 30 شهاب في الساعة

- سيكون القمر البدر في هذا التوقيت حائلا كبيرا لرؤية الشهب الضعيفة مما يؤثر على عدد الشهب المرئي

13 مايو: اقتران القمر والمشتري وزحل في مشهد جميل بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر ..

15 مايو: اقتران القمر والمريخ في حوالي الثانية صباحا ..

18 مايو: اقتران المشتري وزحل

22 مايو: اقتران عطارد والزهرة قبل وبعد غروب الشمس مباشرة

24 مايو: اقتران عطارد والزهرة والقمر قبل وبعد غروب الشمس مباشرة