- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أصدر قرارا بالدفع ب 5 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة، لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول إلى موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة، وهم ركاب الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة الساعة ١٦.١٥ عصر اليوم.
وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية، لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.