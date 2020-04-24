شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أصدر قرارا بالدفع ب 5 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة، لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول إلى موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة، وهم ركاب الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة الساعة ١٦.١٥ عصر اليوم.

وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية، لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.

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