شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة مستمر للتاسعة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر شركة المترو من اليوم الجمعة فى تشغيل حركة قطارات الخطوط الثلاثة حتى التاسعة مساء، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر التجول، ليبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالى، على أن يبدأ التشغيل اليومى من السادسة صباحا.

وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل، ليكون التشغيل اليومي من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة مساء، وسيكون موعد قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 مساءً بالخط الأول للمترو، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء، أما الخط الثانى للمترو فيكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساءً، ومن محطة المنيب أيضًا الساعة 8.35 دقيقة، وفي الخط الثالث فسيكون قيام آخر رحلة قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8.15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً.

كان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أعلن أن حظر التجول خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

Advertisements

وقال إن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.

وأعلن رئيس الوزراء أنه حالة إستمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات احترازية عقب انتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها، موضحًا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة .