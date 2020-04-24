شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعلن تفاصيل أزمة كورونا في مستشفى الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن بلغ 13 حالة منهم 3 حالات بمستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، وهناك 10 حالات بمستشفى إسنا، وجميعهم من مركز الداخلة ومن العاملين والمصابين الذين ترددوا على مستشفى الداخلة العام.

وأشار «الزملوط»، في بيان له، الجمعة، إلى أنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة بمركز الداخلة، برئاسة حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيل وزارة الصحة، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمركز.

وأضاف المحافظ أن إجمالي حالات الاشتباه بأقسام العزل والتي لم تظهر نتائج تحليلها حتى الآن ١٠ حالات بالداخلة، وحالتين بالخارجة، فيما بلغ إجمالي حالات الاشتباه منذ بداية الأزمة وحتى الآن ١٦٠ حالة على مستوى المحافظة ونتيجتهم جميعا سلبية.

وتابع: «كما تم أخذ ٢٣٥ عينة pcr واختبار سريع للعاملين بمستشفى الداخلة للاطمئنان عليهم خاصة العاملين بقسم العناية المركزة بؤرة ظهور المرض، حيث تم التحليل لجميع العاملين بالقسم من الأطباء والتمريض والعمال وعددهم ٢٤ شخص بنسبة ١٠٠٪ من قوة القسم، بالإضافة إلى فحص المخالطين لهم»، مشيرا إلى أنه تقرر إغلاق مستشفى الداخلة العام جزئيا واقتصار العمل بها على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على خلفية ظهور 13 حالة مصابة بكورونا من العاملين والذين يتلقون الرعاية بالمستشفى ووفاة سيدة مسنة.

وأكد المحافظ أنه أصدر تعليماته بتخفيض العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة لـ٥ ٪ فقط من العاملين، ومنع انتقال العاملين من القرى إلى مقر عملهم بالمدينة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي بين مراكز المحافظة وكذلك النقل الجماعي بين مدينة موط وقراها، واقتصارها على وسائل النقل الخاصة.

وشدد «الزملوط» على ضرورة حرص المواطنين على إتباع الإجراءات الوقائية وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة قد المستطاع، كما يهيب بالمواطنين والإعلاميين عدم تداول أي أخبار سوي من خلال الجهات الرسمية كوزارة الصحة أو الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية الصحة.

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