شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» يكشف دوره في تحديد ساعة صفر حرب أكتوبر ومفاوضات طابا التحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء نص البيان كالتالي:

(تحتفل مصر هذه الأيام بذكرى عود سيناء العزيزة كاملة لأرض مصر بعد معركة حربية باسلة، عام 1973، وحرب دبلوماسية انتهت عام 1988 من خلال التحكيم الدولي لتحرير آخر شبر من أرض سيناء العزيزة الغالية على قلب كل مصري.

وبهذه المناسبة يتقدم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى الشعب المصري قيادة وشعبا أطيب التحية وأصدق التهانى.

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه مثلما كان للمعهد دورا هاما في حرب عام 1973 في تحديد بعض العوامل والظروف الجوية والفلكية المتعلقة بزوايا الشمس وخلافه من عوامل ساعدت القيادة السياسية على تحديد ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة، فقد كان له دورا هاما وأساسيا في معركة التحرير الدبلوماسية والتي كان أحد أهم حيثياتها المخرجات البحثية والعلمية التي يقدمها المعهد، منذ نشأته علم 1839، كمرصد خانه في حى بولاق مرورا بمرصد العباسية وحتى مقرة الحالي بحلوان عام 1903 والأسم الأشهر له«مرصد حلوان»، حيث قام المعهد من خلال أدواته البحثية وبتكليف من القيادة السياسية، في عام 1906، بعمليات تحديد نقاط الحدود الشرقية في سيناء وترسيم الحدود المصرية التركية التي ساعدت في فوز مصر بحكم محكمة التحكيم الخاص بالنزاع الحدودي حول طابا، والتي كانت سببًا رئيسًا لعودة سيناء كاملة في مباحثات ومفاوضات التحكيم الدولي لطابا، وطبقا لصيغة حكم المحكمة الدولية الصادر في 29 سبتمبر 1988 (الكتاب الأبيض عن قضية طابا – وزارة الخارجية المصرية- القاهرة 1989 ص 17-104) .

حيث أنه في مايو 1906 قد تم تكليف E.B.H. Wade ) مدير مرصد حلوان 1910- 1912)، والسيد (B.F. E. Keeling مدير مرصد حلوان 1900-1910، رئيس مصلحة المساحة 1919)، حيث كان المعهد أنذاك تابعا لمصلحة المساحة التابعة لوزارة المالية المصرية بالقيام بتلك المهمة الصعبة، وهي إعداد خريطة للأراضي الواقعة على طول خط الحدود المتوقع ترسيمه لحدود مصر الشرقية بين مصر والسلطنة العثمانية على جناح السرعة والدقة اللازمين، كما ذكر نص حكم محكمة التحكيم النهائي الخاص بطابا ( مادة 3: تحديد وتعليم خط حدود 1906)، ونتج عن تلك الدراسة أيضا توقيع الإتفاقية الحدودية بين مصر وولاية الحجاز والتي وقعها مندوبي خديوي مصر والسلطان العثماني في 1 أكتوبر 1906، وبحضور ممثل بريطانيا كشاهد على تلك الاتفاقية، وأنه نظرا لظروف الحرارة في الصحراء خلال شهور الصيف استبعد عمل مسح للمنطقة بطريقة المثلثات الشبكية، وقرر المساحون بدلا من ذلك إجراء المسح بتحديد درجات عرض عدد من النقاط المتبادلة الرؤية والتي هي محطات فلكية معينة، وبتحديد سمت الخطوط التي تصل بينها، كما قرروا قياس خط طول كل نقطة بعد التحقق – بأقصى قدر ممكن من الدقة – من خطى طول النقطتين النهائيتين لهذه السلسلة من المحطات الفلكية التي أنشئت بالقرب من الخط المستقيم الفرضي الممتد من رفح إلى النقطة التي تبعد ثلاثة أميال على الأقل من العقبة.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، بأن المعهد شرف بزيارة خديوي مصر على إثر نتائج تلك الدراسة في 13 إبريل عام 1909 للاضطلاع على تجهزيات المعهد وأحدث التكنولوجيات والأبحاث المتاحة آنذاك، ولتقديم الدعم الكامل للمعهد في أداء وظيفته القومية طبقا لما هو منشور في مجلة القاهرة العلمية عددها الثالث الصادر في إبريل 1909.

(Cairo Scientific Journal Vol 3، April 1909، No. 31).

كما أنه لاحقا حصل مدراء المرصد السابقونE.B.H. Wade وB.F. E.Keeling على التكريم المستحق من خديوي مصر للجهد المبذول في ترسيم حدود مصر الشرقية، كما قامت وزارة الخارجية بإرسال خطاب شكر إلى المعهد لدوره في إمدادها بالخرائط الموجودة بهذا الكتاب.

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وللحصول على تفاصيل السير الذاتية لمديري المعهد، نقوم بنشرها على موقع المعهد الالكتروني على هذا الرابط http://www.nriag.sci.eg/orgnization/

جدير بالذكر أن للمعهد اسهامات علمية في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء على المستوى الدولي عديدة من أبرزها، السبق في تصوير مذنب هالي 1908، وأن المعهد كان أحد مرصدين في العالم نجحا في تصوير كوكب بلوتو عام 1929 قبل اعلان اكتشافة رسميا عام 1930. وأيضا المشاركة في اختيار أنسب المواقع لهبوط أول إنسان على سطح القمروالذى حدث عام 1960. وحديثا بدءا من عام 2012 وحتى 2018، قام باكتشاف عدد 12 نجما متغيرا مسجلين باسم مصر في الاتحادات الدولية الفلكية.

والمعهد إذ يرحب بمشاركات الجمهور وهواه الفلك لتلك الفعاليات وكذ الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات، وتحقيقا لاستراتيجية مصر 2030 في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وإذ ننتهز تلك المناسبة لتقديم التهنئة للقيادة السياسية ولعامة الشعب المصرى، وتحيا مصر.)