شكرا لقرائتكم خبر عن CIB يستحوذ على ٥١% من بنك كيني بصفقة قيمتها 35 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، الانتهاء رسميا من إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنكBank Mayfair (بنك –CIB Bank Mayfair حاليا) وذلك بعد موافقة مجلسي إدارة كلا البنكين والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.

وتأتي خطوة الاستحواذ مكملةً لخطط البنك التوسعية في أفريقيا، والتي يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بين دول القارة خاصة في ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي –مصر، في بيان للبنك، الجمعة، إن «استراتيجية البنك للتوسع في القارة الأفريقية قائمة على ثقتنا فيما تتيحه قارتنا من فرص نمو واعدة».

وأكد أن«كينيا تمثل أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر، وتعكس هذه الخطوة التزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، وتعد هذه الشراكة أحد السبل لتبادل الخبرات بين السوقين ونتطلع لآفاق التعاون التي ستثمرها هذه الشراكة».

من جانبه، علق أنجاي باتيل، رئيس مجلس إدارة «Bank Limited Mayfair- CIB»، قائلا: «تم تأسيس شراكتنا مع البنك التجاري الدولي- مصر بناء على أوجه التكامل والتناسق التي نراها في هذه التعاون، حيث أن البنك التجاري الدولي- مصر سوف يضيف خبرته المصرفية الواسعة إلى خبرة بنك مايفير العميقة بالسوق المحلي، والتي تعد عناصر أساسية للنجاح ستعود بالنفع على جميع الأطراف».

بدوره، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر،: «نتطلع إلى تحقيق عوائد لجميع المساهمين والعملاء من خلال شراكة Bank Limited Mayfair – CIB، حيث أن»هدفنا هو توطيد التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية والدولية في كينيا من ناحية أخرى، مع المساهمة في نمو الشركات الكينية«.

Advertisements

يذكر أن مايفير بنك هو بنك كيني يخدم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. تم إنشاء البنك عام 2017 من مجموعة من المستثمرين الكينيين. تم إصدار رخصة مزاولة النشاط من البنك المركزي الكيني بتاريخ 20 يونيو 2017 وبدء البنك في مزاولة نشاطه بتاريخ 1 أغسطس 2017.