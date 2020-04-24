شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب المحافظات تزامنًا مع أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدة محافظات إغلاق عدد من الموانئ، الجمعة، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت العديد منها والتى تسببت في انعدام الرؤية ونشاط

الرياح.

ففي السويس، أغلقت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، موانئ بورتوفيق والزيتيات في السويس، والغردقة بالبحر الأحمر، كما أغلقت المنطقة

الاقتصادية لقناة السويس، ميناءي السخنة والأدبية أمام حركة الملاحة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورفعت هيئة الموانئ درجة الاستعداد، تحسبا لأي أحداث طارئة، مع منع الوحدات البحرية الصغيرة من مغادرة الأرصفة، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وتسببت العاصفة في انعدام الرؤية الأفقية وشدة الرياح المصاحبة للعاصفة التي تتعرض لها البلاد.

وفى الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة هبوب رياح محملة بالأتربة ما أدى إلى بطء حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، وقامت الإدارة

العامة للمرور بتوجيه الإرشادات العامة والتعليمات لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والمحاور.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وفى القليوبية، تعرضت المحافظة لعاصفة ترابية شديدة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وامتلأت الطرق العامة والرئيسية بالأتربة والرياح الترابية

التي حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية خاصة المناطق القريبة من الصحراء في العبور والخانكة وشبين القناطر، كما تم اعلان حالة الطوارئ

بقطاعات الحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن بسبب ارتفاع معدل الريح.

وأمر عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتواجد عدد من سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور بالطرق الرئيسية الزراعي والحر بنها- شبرا

والإقليمي والتى شهدت حالة من السيولة المرورية لمواجهة أي أحداث طارئة وتوجيه النصح والإرشاد لقائدي السيارات.

وفى المنيا، ضربت عاصفة صفراء محملة بالرمال والأتربة على سماء المحافظة، مما تسبب في قلة الحركة المرورية، وانتشار الفرق الأمنية بالطرق

الإقليمية والسريعة للحد من السرعات للحفاظ على أرواح المواطنين.

ودفعت الوحدات المحلية بالمعدات الثقيلة للطرق الصحراوية لإزالة الرمال المتراكمة على الطريق خوفا من تسببها في إحداث حوادث.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة القائمين على غرف العمليات بالمدن والقرى ورصد أي توابع لتلك العاصفة والإبلاغ الفوري في حالة رصد

حالات.

وفى بنى سويف، شهدت محافظة بني سويف، عاصفة مثيرة للرمال والأتربة على جميع مراكز المحافظة السبع، ما تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية

والصحراوية بنطاق المحافظة.

كما تسببت العاصفة الرملية في عزوف عدد من المواطنين عن النزول للشوارع، ووجهت إدارة مرور بنى سويف تعليمات لقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر

أثناء السير على الطرق الرئيسية حرصًا على سلامتهم.

وفى الاسكندرية، تعرضت أحياء الإسكندرية وبعض مناطق الساحل الشمالى، لهطول أمطار رعدية خفيفة يصاحبها ريح وانخفاض في درجات الحرارة.

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من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية

والدخيلة، نظرا لأن الرصدة الجو مائية لقياس سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر ما زالت في المعدلات الطبيعية.

وفى البحر الأحمر، أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25 و30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجات.

وفى شمال سيناء، شهد مختلف مدن المحافظة شمال سيناء انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بجانب نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة وتوقعات بسقوط

أمطار خفيفة إلى متوسطة، حيث رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الظروف الجوية .

وفى كفر الشيخ، توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بسبب الرياح والعواصف، وقال أحمدنصار، نقيب الصيادين بالمحافظة أن حركة الصيد

بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس توقفت تماما بسبب شدة العواصف والرياح المحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج.

وفى الوادى الجديد، رفعت المحافظة د ،حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية، بعدما شهدت عواصف ترابية ضربت عددا من المناطق

المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، كما قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

وفى أسيوط، تعرضت المحافظة إلى ريح شديدة محملة بالأتربة والرمال مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والمياه في بعض القري.

هذا وقد أعلنت محافظة أسيوط حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات

المحلية ومرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قائدى السيارات بتوخي الحذر على الطرق السريعة والإلتزام بالسرعات المقررة والتعليمات المرورية الخاصة بسبب

تعرض المحافظة لعاصفة ترابية.