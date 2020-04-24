شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري اليوم الجمعة، أمام الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجة. ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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