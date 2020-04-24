شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى توزع 4700 كرتونة مواد غذائية لمتضررى كورونا بـ13 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رابطة العالم الاسلامي بتقديم كرتونة غذائية لعدد 4700 أسرة يستفيد منها 18093 فردا في عدد 112 قرية في 13 محافظة في جمهورية مصر العربية ضمن إطار مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن كرتونة المواد الغذائية أجود الأنواع في السوق المصرى، ويتم التوزيع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة، حيث يتم التوزيع على أيام متعددة لعدم التزاحم، حيث يستهدف المشروع الفئات، أسر الأيتام والأرامل وأسر المساعدات الإجتماعية، والعمالة اليومية والمتضرره من أحداث كروونا، والمسنين والعجزة، والطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وذلك بتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المعنية.

وأكد مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، أن الكرتونة يصل وزنها ل 18 كيلو مواد غذائية مغلفة بشكل جيد تضم أطعمة ذات تصنيف متميز، مشيرا إلى أن التوزيع يتم على 10 أيام بواقع 30 أسرة في اليوم بحد أقصى لمنع التزاحم، وتوصيل الكراتين لبعض المستحقين منزليا.

وشدد مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، على مراعاة اشتراطات السلامة، من لبس الكمامات والقفازات للموظفين والتعقيم المستمر والتباعد الجسدي.

وأعلن مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، عن توزيع السلال الغذائية بمناطق وقرى متعددة هي: بنى مر أسيوط، لعدد 5 قرى و200 أسرة و950 فرد، وتم التوزيع في ديروط يأسيوط في 4 قرى على 200 أسرة و875 فرد مستحق، وفي كفر الدوار البحيرة وزعت المستحقات في 6 قرى على 200 أسرة على 800 مستحق.

ووزعت المستحقات في الجيزة في 7 قرى على 200 أسرة بواقع 930 شخص، وفي الجيزة تم التوزيع في 6 قرى أخرى لعدد 300 أسرة و1154 مستحق.

وفي الدقهلية تم التوزيع على عدد 5 قرى لعدد 200 أسرة تضم 930 مستحق، وفي ديو الوسطى تم الوزيع في الدقهلية في 4 قرى على 200 أسرة تضم 820 شخص، وفي ابو داود الدقهلية وزعت في 5 قرى على 200 أسرة تضم 756 مستحقا، وفى مناطق أخرى بالدقهلية وزعت في 6 قرى على 200 أسرة تضم 920 مستحقا.

و في ابى كبير الشرقية تم التوزيع في 5 قرى تضم 250 أسرة على 150 شخصا، وفي الهياتم بالغربية في 4 قرى تضم 200 أسرة و780 مستحقا، وفي دمنهور الوحش الغربية تم التوزيع في 6 قرى على 200 قرية على 760 مستحقا، وفى العدوة بالفيوم تم التوزيع في 5 قرى على 200 أسرة تضم 830 شخصا.

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وقام المكتب الرئيسى لرابطة العالم الاسلامى في القاهرة بالتوزيع على 2 منطقة لعدد 200 أسرة تضم 740 شخصا، وفى القاهرة تم التوزيع في 5 مناطق أخرى لعدد 125 أسرة تضم 410 مستحقا.

وفى البرانية المنوفية بالتوزيع في 6 قرى لعدد 250 أسرة تضم 960 شخصا، وفي المنيا وزعت في 5 قرى على 200 أسرة ضمت 796 مستحقا، وفي بنى سويف وزعت في 7 قرى على 200 أسرة على 810 شخصا.

وفي شندويل سوهاج في التوزيع في 5 قرى ضمت 300 أسرة ضمت 1116 مستحقا، وفى الزوامل كفر الشيخ تم التوزيع في 5 قرى 200 أسرة ضمت 913 فردا، وفي الكوم الطويل كفر الشيخ وزعت في 5 قرى على 275 أسرة ضمت 937 شخصا، وفي الرياض كفر الشيخ وزعت في 4 قرى على 200 أسرة ضمت 756 مستحقا.