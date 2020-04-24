شكرا لقرائتكم خبر عن «سحر وربط جثة بخرسانة».. تفاصيل جريمة في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة من كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاة في ترعة الرياح الناصرى، وتبين أن وراء الواقعة 3 أشقاء انتقامًا منه بسبب قيامه بأعمال السحر لشقيقتهم.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر بعثور الأهالى على جثة لشخص غريق ملقاة في ترعة الرياح الناصري أمام قرية الإيمان بدائرة المركز، وتبين من الانتقال العثور على جثة شخص مجهول الهوية، مربوط الجسد بقطعة خرسانة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بدر المركزي.

قرر اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفى، رئيس مباحث المديرية، والعقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد معوض، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، لسرعة كشف غموض الحادث.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن الجثة لشخص يدعى «ع .م»، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشقاء «أ .س»، 32 سنة، و«م .س»، 28 سنة، و«ر .س»، 26 سنة، وجميعهم يقيمون بذات قرية المجنى عليه، وأن سبب الجريمة يرجع لقيام المجني عليه بالقيام بعمل بعض أعمال السحر والشعوذة لشقيقتهم.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهمين الذين اعترفوا بقيامهم باستدراج المجنى عليه وتوثيقه وحجزه لمدة أربعة أيام مع ضربه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بحمله والقيام بربط جسده بثقل خرساني، وإلقائه في ترعة الرياح الناصرى.

وقرر المستشار أحمد رضوان، رئيس نيابة كوم حمادة، حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تُجرى تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور.

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