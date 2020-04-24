شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل توريد القمح للشون والصوامع: «موسم مبشر بالخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات، اليوم الجمعة، توريد القمح إلى الشون والصوامع، وأكد محافظوا الأقاليم أن هذا العام مبشر بالخير.

ففي كفر الشيخ، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بدء الموسم بلغ 18038 طن و117 كجم، حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة.

وأضاف أن هناك 22 منفذا تابع للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وأن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين, محافظ كفرالشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشيرا إلى أن المحافظ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي الشرقية، واصلت مديرية الزراعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة موسم حصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام بجميع قري ومدن المحافظة، طبقاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن هناك غرفة عمليات داخل المديرية تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديرية التموين، لمتابعة موسم حصاد وتوريد محصول القمح، والتأكد من إخلاء الشون من محصول العام الماضي، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة الشرقية هذا العام تقدر بحوالي ٤١٧ ألفا و٨٨٢ فدانا، تم حصاد ما يقرب من ٧٧ ألف فدان منها حتى الآن، كما تم توريد ٥٤ ألفا و٧٠٠ طن قمح للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأنه تم توفير الأجولة الخيش الجديدة للحفاظ على المحصول وضمان سلامته وتقليل الفاقد منه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك لجان تعمل بالتنسيق بين المحافظة والزراعة والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، للتفتيش والمرور على الشون والصوامع بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 52 موقعا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة طبقاً لتوجيهات محافظ الإقليم موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً بكل قرية ومركز، وأماكن توجيهها للشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقاً لطاقتها الاستيعابية والتى تقدر بحوالى 735 ألف طن، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.

فيما أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن صوامع المحافظة استقبلت 10% من الكميات المستهدفة من القمح هذا العام في 9 أيام فقط، موضحاً أن هذا الموسم مبشر بالخير حيث وصل إجمالي ما تم توريده منذ منتصف شهر أبريل إلى الآن حوالي 25 ألف طن بينما المستهدف 250 ألف طن.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والسيد دايرة، وكيل وزارة التموين لعدد من الصوامع بمدينة المنصورة.

وأشاد الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بالانضباط داخل الصوامع والتزام الجميع بتعليمات وزارة التموين في فحص واستلام القمح، مشددا على ضرورة الإسراع في عمليات الاستلام دون الإخلال بشروط التسليم لمنع تكدس السيارات أمام الصوامع.

ومن جانبه، قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن صوامع المحافظة استقبلت حتى مساء أمس الخميس 24721 طن، موزعين على صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا والتي استقبلت 7446 طن، وصوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع، 17274 طن، مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 9 أيام فقط.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين: «مسؤولى التموين موجودين في المواقع لمتابعة عمليات التوريد والتي تجري في كل سهولة ويسر ووافق وزير التموين على فتح 9 شون جديدة في حالة وجود زحام من المواطنين».

وأشار إلى افتتاح 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع، مضيفا: «نتوقع موسم جيد فقد بلغت المساحة المزروعة هذا العام 236 ألفا و323 فدانا، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألف طن، وتوجد سعات تخزينيه احتياطيه عند الحاجة إليها».

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بينما في المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنه تم استلام 10509 طن و478 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، من خلال الشون والصوامع والهناجر.

وأكد «يوسف» انتظام استلام المحصول من خلال 47 موقعا على مستوي مدن وقرى المحافظة، وإجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح مابين 22-24 إردب للفدان، وخصص لها 47 موقعا ما بين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول.

وفي الإسكندرية، قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم حصاد ١٥٠٠ فدان منذ بدء موسم حصاد محصول القمح رسمياً في المحافظة وتوريد الاقماح المحلية لموسم 2020 حيث يبلغ إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضى 2019 حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.

وأوضح «البخشوان» أن معظم المساحات المنزرعة تقع في مناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة وسيتم توريد الاقماح إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستلام الاقماح المحلية والمستوردة.

وأشار إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

بدوره، أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم توريد 5047 طن و749 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما توريده حتى الآن 16377 طن و516 كيلوجرام من القمح، مؤكدا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

فيما أعلن دكتور السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين في الاسماعيلية، انطلاق موسم حصاد القمح في المحافظة شرق وغرب قناة السويس ولمدة ثلاثة اسابيع على الأقل، وقال إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح في الإسماعيلية بلغ هذا العام نحو 44ألف فدان، لافتا إلى أن النتائج الأولية لموسم حصاد القمح في سيناء مبشرة، وأرجع الزيادة في الانتاجية هذا العام إلى نجاح خطة الإرشاد الزراعي في أنحاء القرى بالمحافظة، بالإضافة إلى قرى شباب الخريجين في شرق قناة السويس بسيناء مثل قرى الابطال والعبور والتقدم وقرية الأمل.