شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يشيد بالموقف الوطني للكنيسة القبطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّن حزب مستقبل وطن الدور الوطني الذي تقوم به حاليًا الكنيسة القبطية والذي تجلى في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية المواطنين من أخطار فيروس كورونا المستجد والتي كان أهمها منع التجمعات بكل أشكالها داخل الكنائس.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، لنيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، بمقر الحزب اليوم.

وأشاد رئيس الحزب بالتبرع الذي قدمه قداسة البابا تواضروس الثاني باسم الكنيسة القبطية، لصندوق تحيا مصر من أجل المساهمة في التصدي لفيروس كورونا.

كما أشار رئيس الحزب إلى أن الأنبا مرقس يقوم بدور وطنى وتوعوى داخل مطرانية شبرا الخيمة وهو جهد ملموس لكل المصريين.

وفي نهاية اللقاء، منح المستشار عبدالرازق درع الحزب لنيافة الأنبا مرقس تقديرًا لدوره الوطني.

ومن جهته، وجه نيافة الأنبا مرقس الشكر للحزب وقياداته على هذه اللفتة الكريمة، وقدم لهم ولجميع الإخوة المسلمين التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم.

Advertisements

حضر اللقاء المهندس أشرف رشاد، النائب الأول، الأمين العام للحزب، والمهندس كامل ميشيل، عضو الأمانة العامة.