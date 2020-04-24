شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتلقى اتصالاً من ولى عهد أبوظبي للتهنئة بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وخلال الاتصال، أكد الشيخ محمد بن زايد تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً للدور الذي يقوده الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة التسامح والسلام .
من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن شكره للشيخ محمد بن زايد على هذه التهنئة الكريمة، متمنياً للشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ونائبه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وإخوانه حكام الإمارات ولدولة الإمارات وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء، داعيا الله تعالي أن يكون قدوم هذا الشهر الكريم فاتحة خير على البشرية كلها وقد عاد للعالم أمنه واستقراره وسلامته .
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