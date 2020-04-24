«مفيش كورونا.. مفيش كورونا».. مسيرة تطوف شوارع الإسكندرية بمجسم للكعبة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر خروج العشرات في مسيرة بأحد شوارع منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، حاملين مجسم للكعبة الشريفة، احتفالاً ببدء شهر رمضان الكريم. وطاف الأهالي بالمجسم الشوارع، مرددين تهليلات رمضان، بالإضافة إلى هتافات قالوا فيها: «مفيش كورونا.. مفيش كورونا». من جانله، قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بالإسكندرية ضبطت الأشخاص الذين نظموا مسيرة بالإسكندرية قبل بدء حظر التجوال احتفالاً بشهر رمضان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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