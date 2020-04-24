شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 متهمين بحوزتهم 7 كليو هيروين في أول يوم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الاجهزة الامنية، في اول ايام شهر رمضان 4 متهمين بحوزتهم 7 كليو و300 جرام هيروين في محافظتي الاسماعيلية والقاهرة.

وأفادت التحريات أنهم تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.

في الاسماعيلية، ضبطت 2 من العناصر الإجرامية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وبحوزتهما 7 كيلو جرام هيروين، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 2 من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية مسجلة»، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الامن العام، ومباحث الإسماعيلية، تم ضبطهما اثناء إستقلالهما دراجة نارية دون لوحات وبحوزتهما 28 قالب لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام وطبنجة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون و50 ألف جنيه تقريباً).

في القاهرة ،تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 300 جرام هيروين، وذلك بعد ان تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية مسجلة» اثناء إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما في البساتين، وبحوزتهما 300 جرام هيروين ومبلغ مالى

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

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