شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا برمضان وانشر البهجة فى بيتك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رمضان يعنى اللمة والعيلة.. يعنى سهرة حلوة بعد الفطار وليالى السحور.. يعنى صلاة وتراويح ومساعدة المحتاجين.. لكن السنة دى كلنا هنعيش رمضان بشكل مختلف. علشان كده بنقدم لك 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها فيروس كورونا فى رمضان علشان نفرح سوا فى بيتنا. فى الحلقة الأولى هنتكلم عن الفرحة والاحتفال برمضان مع ولادك فى البيت وإزاي تستعد لشهر البهجة والفرحة.

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