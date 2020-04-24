شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: إلغاء الإجازات لأعضاء النقابة طوال رمضان لتجميع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة قررت إلغاء الإجازات والراحات الأسبوعية، مع بداية شهر رمضان، مع استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، وإعلان الطواريء لكل العاملين بالنظافة، وذلك لرفع كفاءة منظومة جمع المخلفات من المنازل.

وأكد المقدس، لليوم السابع، أن هناك 6 مناطق للزبالين بالقاهرة الكبرى، هم: أرض اللواء- المحور، منشية ناصر- جبل المقطم، الوحدة الوطنية – سجن طرة، حلوان خلف مدافن مايو، البراجيل – إمبابة، الخصوص – القليوبية"، وتجمع يوميا حوالى 16 ألف طن من المخلفات الصلبة من المنازل، مشيرا إلى أن جميع المناطق خالية تماما من أى إصابة بفيروس كروونا.

من ناحية أخرى، كان قد قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة طالبت اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتخصيص 100 فدان فى الظهير الصحراوى لمنطقة أبو رواش، لنقل مناطق الزبالين بالبراجيل وأرض اللواء، بعيدا عن المناطق العمرانية، موضحا أن الزبالين مستمرون فى أعمالهم بتلك المناطق، إلى أن يتم تسلم الأرض الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بشروط إجراء عمليات نظافة يومية، وجولات تفقدية من مجلس المدينة، ومعاقبة المخالف من الأعضاء.

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وأشار إلى أن النقابة أجرت حصرا للزبالين فى منطقتى البراجيل، وأرض اللواء، لمحاسبة المخالف منهم، وضمان حقهم فى الأرض الجديدة فى أبو رواش، مؤكدا أن أعضاء النقابة نظفوا منطقة البراجيل، وأصبحت مدينة نموذجية، لافتا إلى ضرورة إنشاء محطات مناولة فى كل حى من أحياء القاهرة، البالغ عددها 32 حى، وذلك لرفع القمامة منها بشكل يومى، وزيادة كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

ولفت إلى أن محطات المناولة أعدادها قليلة جدا، خاصة بعد إغلاق بعض المناولات، وإحلال المكابس الكبيرة لتعمل كحاوية بدلا منها، لافتا إلى أن الحاويات ليست حل أمثل للنظافة، خاصة أنها سيارات قد تتعطل، وقد يغيب سائقها عنها، مما يمنح فرصة للنباشين فى زيادة الوضع سوء، ونشر القمامة بالشوارع.