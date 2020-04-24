شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق 4 موانئ بالبحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس وميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الاحوال الجوية وسرعة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية وحالة البحر المضطربة جدا حيث بلغت سرعة الرياح بموانى السويس 30 عقدة جنوبية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 امتار والضغط 1008 مللى بار . بينما بلغت شدة الرياح بميناء الغردقة 30-35 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار والضغط 1006 مللى بار فيما بلغت شدة الرياح بميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء 40 عقدة جنوبية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1000 مللى بار . Advertisements ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

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