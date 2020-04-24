شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لمحافظ الوادى الجديد: رصد 13 اصابة بكورونا بينهم 10 ممرضين ووفاة حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، فى بيان له اليوم الجمعة عن رصد 13 حالة منهم 10 حالات إيجابية مصابة بفروس كورونا جرى تحويلهم صباح اليوم لمستشفى العزل و3 حالات بمستشفى أبو تيج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر نقلهم لأحد أماكن العزل خارج المستشفى بعد تحسن حالتهم، ومحل إقامة هذه الحالات " 8 حالات بموط" حالة بكل من "الراشدة - اسمنت - القصر - الشيخ والي - غرب الموهوب".

وأكد الزملوط، أن إجمالي حالات الوفاة حتي الآن حالة واحدة لسيدة، تبلغ من العمر 71 عاما من مدينة موط ، وتم التعامل معها وفقاََ لبروتوكول وزارة الصحة، إجمالي حالات الاشتباه بأقسام العزل والتي تم تظهر نتائج تحليلها حتي الآن : 10 حالات بالداخلة وحالتين بالخارجة، إجمالي حالات الاشتباه منذ بداية الأزمة وحتي الآن : 160 حالة على مستوي المحافظة ونتيجتهم جميعا سلبية، جرى أخذ 235 عينة pcr و اختبار سريع للعاملين بمستشفى الداخلة للاطمئنان عليهم. وخاصة العاملين بقسم العناية المركزة، بؤرة ظهور المرض، حيث تم التحليل لجميع العاملين بالقسم من الأطباء والتمريض والعمال وعددهم 24 شخص بنسبة 100٪ من قوة القسم بالإضافة إلى فحص المخالطين لهم استمرار أعمال حصر المخالطين والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي لمدة 14 يوم.

ولفت الزملوط، إلى أن المحافظة بمجرد شكلت فريق طوارئ برئاسة نائبة المحافظة حنان مجدي، لمتابعة الموقف في مكرز الداخلة لحين السيطرة على الوضع وتقديم كافة الدعم للأطقم الطبية والمواطنين بمركز الداخلة، كما تقرر غلق مستشفى الداخلة بشكل جزئي والإبقاء علي عمل أقسام الغسيل الكلوي والطوارئ والحوادث وحضانات الأطفال فقط، مع استمرار فحص جميع الأطقم الطبية من خلال جهاز الـPCR. بمركز الخارجة وهناك مساعي في الفترة الحالية لتوفير جهاز مماثل في مركز الداخلة.

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وتابع المحافظ، أن المحافظة وفرت 15 الف كمامة للأطقم الطبية و 25 طن كلور لأعمال التطهير مع استكمال خط التعقيم لجميع المنشآت بمركز وقري المحافظة.