شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار بمحطة محولات "أكتوبر مغاغة" بجهد 500 وتكلفة 800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مساء أمس الخميس التيار الكهربائى بمحطة محولات 6 أكتوبر / مغاغة، بطول 100 كيلو متر، والتى تقوم بتفريغ القدرات المولدة من محطات سيمنز العملاقة بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات ببنى سويف والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل عملها على مدار الساعة، لإنهاء المشروعات الجديدة وفقا لجدولها الزمنى المحدد، دون أن تتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن محطة أكتوبر / مغاغة ضمن عدد من محطات المحولات التى يتم إنشاؤها لتفريغ القدرات المولدة من محطات سيمنز العملاقة.

و أوضح المصدر أن التكلفة الإجمالية لمحطة محولات اكتوبر المغاغة جهد 500 كيلو فولت بطول 100 متر بلغت 800 مليون جنيه ، موضحا أنه تم إطلاق التيار بالمحطة مساء أمس و تشغيلها رسمياً.

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الجدير بالذكر أنه وفقا لما هو متفق عليه بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية، فإن سيتم إنشاء المحطات الثلاث من طراز "h.class"، الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات لـ65%، وهو ما لم يحدث على مستوى العالم حتى الآن.

وتتكون كل محطة من المحطات الثلاث ، من 4 وحدات توليد، وتتكون كل وحدة من 2 توربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 توربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات، و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت.