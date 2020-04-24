النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى بعد القبض عليها بقسم الأزبكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

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