شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشيخ بيقولك.. إزاي تستقبل شهر رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ عبد الفتاح جمعة، أحد علماء وزارة الأوقاف، أول حلقة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، حيث شرح فيها كيفية استقبال شهر رمضان المبارك، قائلاً:"يقول الله تبارك وتعالى:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" نستقبل في هذه الأيام المباركة شهر رمضان.

وتابع جمعة:"شهر رمضان نزل فيه القرآن ونزل فيه كلام الله تبارك وتعالى إلى الأرض على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شهر اتصلت فيه الهداية بالقلوب، فحينما يأتي علينا شهر رمضان نرى أن الأفئدة تحن إلى ربها وتقبل على خالقة بشتى أنواع الطاعة".

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ونحن في هذا الزمن مع انتشار الوباء الإنسان يخلو مع ربه في بيته فالعبادة حينما تكون خالصة لله تبارك وتعالى يتعبد الإنسان لله رب العالمين في بيته بكل طاعة فاتصال الله تبارك وتعالى في الخلوة، كان النبى صلى الله عليه وسلم يتحنس كل عام شهرا في غار حراء قبل البعثة

شهر رمضان فرصة لكل إنسان يريد أن يتقرب من الله تبارك وتعالى أن يخلو مع الله تبارك وتعالى ونحن نرى أيضا حينما يقول شوقى :الصوم حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع، حتى إذا جاع من ألف الشبع الشبع، وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع، وألم الجوع إذا لذع".

شهر رمضان ليس هو شهر لأن تتشهى فيه النفوس المتع هو شهر يجب أن يكون هناك إقبال على الله تبارك وتعالى لا بإشباع الجسد ولكن بإشباع الروح وبالعبادة والذكر والصلاة وكثرة التهجد لله

واختتم الشيخ عبد الفتاح جمعة، أحد علماء وزارة الأوقاف قائلاً:"يجب أن نستقبل رمضان ونحن نفرح أننا نرقى ونتصل بالله جل وعلى نرقى بالعبادة والذكر والشكر فكل عمل في هذا الشهر الكريم أجره مضاعف".