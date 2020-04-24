رابطة العالم الإسلامي توزع 4700 كرتونة أغذية لإغاثة متضرري كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت رابطة العالم الإسلامي، عن تقديم سلال غذائية لـ4700 أسرة يستفيد منها 18093 فردًا في 112 قرية بـ13 محافظة بمصر، ضمن إطار مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن السلال "كرتونة" مواد غذائية من أجود الأنواع في السوق المحلي المصري، وتم التوزيع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة، على أيام متعددة لعدم التزاحم.

وأوضحت الرابطة، في بيان، اليوم الجمعة، أن المشروع يستهدف أسر الإيتام والأرامل وأسر المساعدات الإجتماعية، والعمالة اليومية والمتضرره من أحداث كروونا، والمسنين والعجزة، والطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وذلك بتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المعنية

وأكد مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، أن السلال الغذائية " الكراتين" يصل وزنها لـ18 كجم مواد غذائية مغلفة بشكل جيد تضمنت أطعمة ذات تصنيف متميز.

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وأوضح مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، أن التوزيع يتم على 10 أيام و30 أسرة في اليوم بحد أقصى لمنع التزاحم، وتوصيل السلال لبعض المستحقين منزليا.

وشدد مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، على مراعاة اشتراطات السلامة، من لبس الكمامات والقفاذات للموظفين والتعقيم المستمر والتباعد الجسدي.

وأعلن مكتب الرابطة، عن توزيع السلال الغذائية بمناطق وقرى متعددة بمحافظات "أسيوط - البحيرة - الجيزة - الدقهلية- الشرقية - الغربية - المنوفية- الفيوم - القاهرة - المنيا - بني سويف – كفرالشيخ".