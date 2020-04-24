القوى العاملة: تفتيش 229 منشأة حفاظًا على سلامة العمال من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة أظهرت تفتيش ومتابعة 229 منشأة أمس على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية راجعت استيفاء التطهير الدوري، وتوافر مهمات سلامة العمال في 22 منشأة، و22 منشأة في سوهاج، و20 منشأة في القاهرة و16 منشأة في البحيرة، و15 منشأة في الشرقية، و14 في دمياط، و10 منشآت في كل من القليوبية والمنيا، وكفرالشيخ والغربية على التوالي، والجيزة 9 منشآت وأقل من ذلك في باقي المحافظات.

Advertisements

وأظهرت التقارير أنه ضمن الـ20 منشأة بالقاهرة تم الغلق الاحترازي في منشأة واحدة وتخفيض العمالة في باقي المنشآت، وفي الإسكندرية تم تخفيض العمل في 22 منشأة بالعمل وردية واحدة وفي سوهاج تم غلق منشأة واحدة من ضمن 22 منشأة تم التفتيش عليها.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.